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بيكهام يرمي شباكه حول نجم برشلونة!

الأحد 02 فبراير 2020 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيكهام يرمي شباكه حول نجم برشلونة!


وكالات / سما /

واصل الإنجليزي ديفيد بيكهام رئيس نادي إنتر ميامي الأمريكي، البحث عن تدعيم فريقه ببعض اللاعبين من برشلونة الإسباني، وآخرهم الفرنسي أنطوان غريزمان.

غريزمان انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع "الروخي بلانكوس".

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن بيكهام يرغب في إقناع اللاعب الفرنسي بالانتقال إلى إنتر ميامي خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم الفريق.

ويطمح بيكهام لجعل فريقه الحالي هو الأقوى في الدوري الأمريكي خلال الفترة المقبلة، بعدما أصبح شريكا في ملكيته منذ عام 2014.

ومن أجل تلك الرغبة, حرص بيكهام على التواصل مع العديد من اللاعبين على مدار السنوات الماضية، كان أغلبهم من فريق برشلونة.

وارتبط اسم النادي الأمريكي بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي, والأوروغواياني لويس سواريز والإسباني سيرجيو بوسكيتس، لكن فشلت جميع المحاولات.

غير أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني الأسبق يعوّل على حب جريزمان لكرة السلة الأمريكية، وقضاء إجازاته في ميامي من أجل إقناعه بالانتقال إلى صفوف فريقه.

يشار إلى أن عقد غريزمان مع برشلونة ينتهي في 2024، ويوجد به شرط جزائي تبلغ قيمته 800 مليون يورو.

#أنطوان غريزمان #بيكهام #برشلونة

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