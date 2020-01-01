  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخليل: إصابة صحفي في الرأس والعشرات بالاختناق خلال مسيرة منددة بـ"صفقة القرن"

الأحد 02 فبراير 2020 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: إصابة صحفي في الرأس والعشرات بالاختناق خلال مسيرة منددة بـ"صفقة القرن"


رام الله / سما /

أصيب صحفي، اليوم الأحد، بقنبلة غاز في الرأس، وعشرات الطلبة بحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت عند مدخل مدينة الخليل الشمالي، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة طلابية منددة بـما يسمى بـ"صفقة القرن".

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة التي انطلقت من جامعة الخليل باتجاه المدخل الشمالي، ما أدى إلى إصابة الصحفي عبد المحسن الشلالدة (27 عاما) بقنبلة غاز بالرأس، وعشرات الطلبة بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.

وأفادت مصادر طبية من مستشفى الأهلي، بأن الصحفي الشلالدة أصيب بجروح في رأسه، ووصفت حالته بالمستقرة، فيما جرى معالجة المصابين بالاختناق ميدانيا.

#اصابة #صحفي #الخليل #صفقة القرن #مظاهرات

الأكثر قراءة اليوم

بعد الإعلان عن "صفقة القرن": زيارة سرية لرئيسة الـCIA إلى رام الله

صور.. شهيد واصابات بينها خطيرة في انفجار عرضي بمدينة غزة

"نتنياهو" يرد على تصريحات للرئيس عباس باجتماع وزراء الخارجية العرب حول اليهود

بالفيديو والصور: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف.. وغانتس يهرع للملاجئ

الشيخ يُهدد: وزير الحرب الإسرائيلي بدأ معركة تجويع الشعب الفلسطيني وسيعرف الرد قريباً

ارتفاع في سعر تعبئة أسطوانة الغاز.. ومالية غزة توضح نسبة العجر في غاز الطهي

بعد تصريحاته عن المهاجرين من روسيا وأثيوبيا: هجوم إسرائيلي على الرئيس عباس

الأخبار الرئيسية

i

كوشنر يسخر من عريقات: "لديه رقم قياسي من الفشل" .. والاخير يرد

كاتب إسرائيلي : نتنياهو يتحضر لمعركة أمام ترامب وعنوانها "الضم"

620172181534854

تخوف إسرائيلي : متى سيخرج الجني الفلسطيني من قمقمه؟

جيش

بينت يوجه الجيش للاستعداد لجولة تصعيد واسعة و قريبة مع غزة

الاحتلال يقرر وقف إدخال الأسمنت للقطاع ويقلص عدد تصاريح التجار