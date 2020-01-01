الخليل: إصابة صحفي في الرأس والعشرات بالاختناق خلال مسيرة منددة بـ"صفقة القرن"

رام الله / سما /

أصيب صحفي، اليوم الأحد، بقنبلة غاز في الرأس، وعشرات الطلبة بحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت عند مدخل مدينة الخليل الشمالي، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة طلابية منددة بـما يسمى بـ"صفقة القرن".

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة التي انطلقت من جامعة الخليل باتجاه المدخل الشمالي، ما أدى إلى إصابة الصحفي عبد المحسن الشلالدة (27 عاما) بقنبلة غاز بالرأس، وعشرات الطلبة بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.

وأفادت مصادر طبية من مستشفى الأهلي، بأن الصحفي الشلالدة أصيب بجروح في رأسه، ووصفت حالته بالمستقرة، فيما جرى معالجة المصابين بالاختناق ميدانيا.