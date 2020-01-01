الزعنون يطالب الاتحاد البرلماني العربي باتخاذ مواقف عملية لمواجهة "صفقة القرن"

عمان / سما /

طالب رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، الاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد دورته الطارئة السبت المقبل، في العاصمة الأردنية عمان، باتخاذ مواقف عملية لمواجهة ورفض ما يسمى "صفقة القرن" التي أعلنها ترمب- نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد الزعنون في تصريح صحفي، أصدره اليوم الأحد، على ضرورة تضافر الجهود البرلمانية العربية للرد على هذه الصفقة التي اعتدت على الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق شعبنا في تقرير مصيره واقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها مدينة القدس، وحماية مقدساتها المسيحية والاسلامية وحق اللاجئين في العودة. وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما دعا الزعنون البرلمانات العربية إلى التحرك مع برلمانات العالم واتحاداته الاقليمية والدولية، وحثّها على رفض تلك الصفقة التي تحاول استبدال المرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بمرجعيات ترمب- نتنياهو، التي تهدف لتدمير أسس ومقومات الأمن والسلام الدوليين، وإشاعة الفوضى واستخدام العدوان والحروب وشريعة الغاب.

يذكر ان رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب الاردني، قد وجه دعوات رسمية لكافة رؤساء البرلمانات العربية للمشاركة في الجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي، للرد على هذه الصفقة.