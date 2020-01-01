غرينبلات: عباس يرفض صفقة القرن ويتجاهل إرهاب حماس والجهاد الممول إيرانيا

رام الله / سما /

انتقد المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، الأحد، قرار جامعة الدول العربية السبت، برفض "صفقة القرن"، بشكل عام، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشكل خاص.

وهاجم غرينبلات عبر حسابه على موقع "تويتر" الرئيس عباس الذي قطع "أية علاقة بما فيها الأمنية" مع إسرائيل والولايات المتحدة وتحرره من التزاماته بموجب اتفاقات أوسلو، قائلًا: "الرئيس عباس يتحدث إلى جامعة الدول العربية ويدين خطة تهدف إلى خلق مستقبل مشرق للفلسطينيين، ولكن لا أحد يتحدث عن واحدة من أكبر مشاكلهم، ألا وهي إرهاب حماس والجهاد الإسلامي اللتين تمولهما إيران ويتسببان بمعاناة كبيرة للفلسطينيين والإسرائيليين"، مضيفًا "انه وقت الحقيقة".

وكان الرئيس الفلسطيني قد أعلن السبت قطع "أية علاقة بما فيها الأمنية" مع إسرائيل والولايات المتحدة مؤكدا تحرره من التزاماته بموجب اتفاقات أوسلو.

وفي قرار اعتمد بالإجماع، إثر اجتماع طارئ عقد على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، أعلنت الجامعة العربية "رفض صفقة القرن "الأميركية-الإسرائيلية" باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة الى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وحذرت الجامعة العربية من "قيام إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ بنود الصفقة بالقوة متجاهلة الشرعية الدولية وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه السياسة".

وفي المقابل، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، السبت، أن الرئيس محمود عباس، سيقدم خطة بديلة لـ "صفقة القرن" إلى مجلس الأمن الدولي في 11 شباط/فبراير الجاري.