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كوشنر يسخر من عريقات: "لديه رقم قياسي من الفشل" .. والاخير يرد

الأحد 02 فبراير 2020 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوشنر يسخر من عريقات: "لديه رقم قياسي من الفشل" .. والاخير يرد


القدس المحتلة / سما /

قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ترامب قدم الكثير لإسرائيل ويريد كذلك لفلسطين، وفي النهاية على الفلسطينيين أن يقوموا بشيء عقلاني.

وقال كوشنر ان الخطة ذات حدود ومساحتها ضعف أراضيهم، كما تضمن خطة اقتصادية تبلغ 50 مليار دولار، وتعطيهم عاصمة في القدس، وتسمح للملك عبد الله البقاء على موقفه في رعاية الأماكن المقدسة وتسمح للمسلمين في جميع أنحاء العالم الحضور للقدس والصلاة بالأقصى، مضيفا "احتفظنا بالخطة سرًا لمدة طويلة وكنا نأخذ النتائج من القادة العرب ومنهم مصر بشأن ما هو هام للفلسطينيين".


وفيما يتعلق بموقف صائب عريقات، قال كوشنر، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية :"صائب عريقات كبير مفاوضات منذ 25 عاما، لم يصل لأي اتفاق، هذا الرجل لديه رقم قياسي من الفشل في عقد صفقات السلام.. يقول أنه خريطة ترامب لا تقدم أي جديد، وأن هناك خرائط أخرى صادرة من قبل، أعتقد أنه رسمها على منديل ورقي وتخلص منه بعد ذلك.. لا يوجد خريطة رسمت حظيت بموافقة إسرائيل، إلا خريطة ترامب.. إنها تحمل 181 صفحة مليئة بالتفاصيل.. عليهم دراسة الخطة والتشاور مع الأصدقاء والجيران من الدول ثم يأتي إلى الطاولة ويجلس مع الإسرائيليين.. وكثيرون يقولون أن السلطة الفلسطينية لم تعقد أي صفقات منذ مدة طويلة.. لأنه ياتي إليهم مليارات الدولار من المساعدات وثروات كبيرة وأثرياء فلماذا يعقدون صفقات.. الرئيس المهتم بشعبه سيركض نحو طاولة المفاوضات ويجلس عليها ويقول الأشياء التي يرغب فيها ويحرك الأمور للأمام.. ونحن سنكون عادلين وموضوعيين.. وترامب وضع خطة تفصيلية للأعمال التجارية وكيفية بناء اقتصادهم.. ترامب هو الرئيس الذي جعل هذا العرض ممكنا وهو الذي يستطيع إنهاء هذه الصفقة".


في حين رد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على كوشنير، بعد اتهام الأخير له بأنه فشل في التوصل لاتفاق سلام لشعبه.


وقال عريقات في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "جيرد كوشنير: (صائب عريقات فشل فى التوصل لاتفاق سلام لشعبه)، صائب عريقات لكوشنير: إنها بسبب أمثالك الذين يريدون الإملاءات، والذين اعتقدوا أنهم يستطيعون فرض (أبرتهايد نتنياهو) على الشعب الفلسطيني للأبد".

#عريقات #كوشنر #صفقة القرن

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