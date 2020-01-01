الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة بينهم أب ونجله

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأحد، عشرة مواطنين من الضفة، بينهم أب ونجله.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن فتيين جرى اعتقالهما من الخليل، وهما: محمد جهاد صبارنة (15 عاما)، ومحمد مسالمة (17 عاما).

ومن بلدة عزون شرق قلقيلية، اعتقل الاحتلال المواطنين آدم بدوان (58 عاما)، ونجله محمود (28 عاماً).

فيما جرى اعتقال الأسير السابق من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله باسل ثلجي الخطيب، ومواطن آخر من طولكرم وهو علاء الدين غالب اسدودي (43 عاما).

يُضاف إلى المعتقلين شادي محمد سُمرين (44 عاما)، وإبراهيم خضر سُمرين (54 عاماً) من بلدة سلوان، وأحد حراس المسجد الأقصى أحمد أبو عليا، ومحمد خالد شريفة (21 عاماً) من البلدة القديمة.