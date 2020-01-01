هذا ما يحدث عندما ترتدي ربطة العنق يوميا

وكالات / سما /

لا يوجد رجل لا يملك في خزانته ربطة عنق وربما أكثر من واحدة، ولكن في أغلب الأحيان لا يرتدونها إلا في الحفلات والمناسبات الرسمية، أو إذا كانوا مضطرين إلى الذهاب إلى العمل في ملابس رسمية، لكن لو لم يكونوا مُضطرين لارتدائها فسوف يتركونها في الخزانة، ولا يلمسونها أبدًا.

رغم أنها قطعة ملابس صغيرة وبسيطة ولكن ارتداء ربطة العنق بصورة يومية له الكثير من الفوائد، وسوف يحقق لك بعض الأمور التي لم تكن تتوقعها أبدًا، إلى جانب ظهورك في إطلالة مُميزة وشديدة الأناقة.

فوائد ارتداء ربطة العنق يوميًا

اتضح أن ارتداء ربطة عنق بصورة يومية لفترة طويلة، فلنقل لمدة عام، له العديد من الفوائد على الصورة التي يكونها الآخرون عن الفرد، كما أنه يعزز الثقة بالنفس، وفيما يلي أبرز فوائد ارتداء ربطة العنق باستمرار:

زيادة شهرتك بين زملائك

ربطة العنق من قطع الملابس البسيطة، ومع ذلك فإن ارتداءها له تأثير كبير وواضح على من يرتديها، حتى إذا لم تكن معروفًا بين زملائك في العمل، ولكنهم سوف يلاحظونك، ويستطيعون تميزك عن غيرك؛ لأنك تتبع أسلوبًا مُميزًا ومختلفًا في اختيار ملابسك وارتدائها. تعرف الناس عليك وتمييزهم لك له الكثير من الفوائد، خاصة بالنسبة للأشخاص الطامحين الراغبين في شغل مناصب كبرى والوصول إلى مراكز مرموقة.

تعزيز الثقة بالنفس

سوف تتلقى الكثير من الملاحظات الجيدة أثناء ارتدائك لربطة العنق، تأكد من أنك سوف تستمع إلى عبارة "ما هذه الأناقة؟" أو "كم تبدو أنيقًا اليوم!"، أو "تبدو لطيفًا" بسبب ارتدائك لربطة العنق، هذه العبارات سوف تعزز ثقتك بنفسك، وتزيد من احترامك لها.

حسب علم النفس، فإن المظهر الجيد والعبارات الاستحسان المصاحبة له تعزز من ثقة المرء بنفسه، وتزيد من تقديره واحترامه لذاته، كما أنها تحفزه على أن يكون أكثر أناقة؛ كي تستمر هذه التعليقات الجيدة.

تعزيز ثقة الآخرين بك

بالإضافة إلى ربطة العنق، فإن ارتداء البدلة الرسمية أو المعاطف الأنيقة سوف تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز ثقتك بنفسك، وكذلك ثقة الآخرين بك. مظهرك الجيد والاعتماد على ربطة عنق أنيقة وملابس مُهندمة سوف يساعد الآخرين على رسم صورة ذهنية جيدة عنك، والتعامل معك باعتبارك شخصًا مسؤولاً، قادرًا على تحمل المسؤولية، ومع مرور الوقت سوف تجد أنك تلعب المزيد من الأدوار، وبأنك أصبحت مُقربًا من العديد من الأشخاص.

العثور على فرص جديدة

علاوة على ذلك، فإن ارتداء الملابس الأنيقة سوف يفتح أمامك أبوابًا جديدة ويقدم لك فرصًا جيدة، خاصة إذا كنت تعمل في مجال المبيعات أو الإعلام، أو أي من المجالات التي تعتمد بصورة رئيسية على المظهر.

أفضل طريقة لارتداء ربطة العنق

كيف إذًا ترتدي ربطة العنق بصورة يومية وتحقق أكبر فوائد من ورائها، حسنًا يوجد بعض النصائح التي يجدر اتباعها؛ كي تتمكن من تحقيق ذلك، ونستعرضها فيما يلي:

التواضع

ضع في اعتبارك أن ارتداء ربطة العنق لا يجب أن يكون نابعًا من رغبتك في التفوق على الآخرين، بل تعزيز ثقتك بنفسك والرغبة في الظهور في إطلالة جديدة ومميزة. لا أحد يُحب الأشخاص المتبجحين أو المغرورين، لذلك حافظ على تواضعك.

في الأسابيع الأولى من القيام بهذا التغيير في إطلالتك، سوف تتلقى الكثير من الأسئلة التي تستفسر عن سبب ارتداء ربطة العنق، وهنا يتعين عليك الرد ببعض الإجابات مثل "لدي الكثير منها في المنزل وأردت الاستفادة منها"، "زوجتي تحب مظهري هكذا"، "أرغب فقط في التجديد".

ارتدِ ربطة العنق بثقة

من السهل معرفة ما إذا كان الشخص يشعر بالراحة في الملابس التي يرتديها أم لا، بإمكان أي شخص ملاحظة ما إذا كنت مرتاحًا أثناء ارتداء ربطة العنق من خلال تعبيرات وجهك ولغة جسدك، إذا كنت تمسك برقبتك كثيرًا، وتضبط ربطة العنق باستمرار، وتمسك بياقة القميص أكثر من مرة فإن الكل سوف يتأكد من أن ربطة العنق دخيلة على مظهرك، وبأنها لا تناسبك. الأفضل أن تتكيف معها، وأن ترتديها بثقة، وتحاول أن تبدو طبيعيًا قدر الإمكان.