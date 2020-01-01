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فيديو.. أفعتا كوبرا ملكيتان تعلقان بشباك سور أثناء موسم التكاثر

الأحد 02 فبراير 2020 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أفعتا كوبرا ملكيتان تعلقان بشباك سور أثناء موسم التكاثر


وكالات / سما /

عثر، صاحب إحدى مزارع البط في تايلند، على أفعتي كوبرا ضخمتين عالقتين بشباك سور مزرعته، حيث اتصل برجال الإنقاذ على الفور.

وعلى ما يبدو، قررت الأفعتان خلال موسم التزاوج، اللجوء إلى مكان بعيد للاختلاء، ولكنهما وقعا في مأزق لك يكن بحسبانهما.

وساعد رجال الانقاذ الثعابين على تحرير أنفسهما من الأسر، حيث باءت جميع محاولاتهم السابقة بالفشل.

وقال أحد رجال الإنقاذ "هذه الكوبرا الحادية أو الثانية عشر التي أمسكت بها في الشهرين الأخيرين".

وأضاف أن هذه الفترة هي موسم التزاوج، حيث يختارون الأماكن بالقرب من القنوات والبرك للتكاثر.

#تايلند #كوبرا

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