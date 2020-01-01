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محيسن يدعو إلى مواصلة الفعاليات الشعبية التصعيدية رفضا لـ"صفقة القرن"

الأحد 02 فبراير 2020 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن، اليوم الأحد، الموقف الشعبي الموحد في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة وأراضي عام 48 والشتات، ومواصلة الفعاليات الشعبية التصعيدية في الأيام المقبلة، للتعبير عن رفض ما تسمى بـ"صفقة القرن" ومحاولات الادارة الأميركية تدمير المشروع الوطني.

وطالب محيسن بعقد مؤتمر دولي تنبثق عنه لجنة من الرباعية لمواصلة النضال وفق قرارات الشرعية الدولية، واصفا ترمب بأنه كان ألعوبة في يد المجموعة اليهودية الصهيونية المحيطة به، وأصبح مهزلة أمام العالم لما وضعه من حلول في المنطقة.

وأشار محيسن إلى أن الحراك الدبلوماسي سيبدأ على المستويات الإسلامية والافريقية والعالم كله بما فيه مجلس الأمن الدولي لعقد العديد من اللقاءات خلال الشهر الجاري، لافتا إلى أن أمناء سر أقاليم فتح في المحافظات الشمالية سيعقدون بعد غد الثلاثاء، اجتماعا لوضع برنامج نضالي تصعيدي لمواجهة الاحتلال، وذلك بالتنسيق مع كافة القوى الوطنية والاسلامية.

#فتح #جمال محيسن

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