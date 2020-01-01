مغنية إسرائيلية تدخل الخدمة في جيش الاحتلال وهذه هي شروطها!

القدس المحتلة / سما /

اهتمت المواقع الإسرائيلية بخبر انضمام المغنية الإسرائيلية نوعا كيرال إلى الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث وصلت صباح اليوم الأحد إلى مكتب الجيش في "تل أبيب" لهذا الغرض.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن المغنية كيرال سوف تتمتع بشروط خاصة من بينها مراعاة أوقات حفلاتها الغنائية من خلال منحها أيام إجازة أكثر من باقي الجنود بالإضافة لمرافقتها من قبل فرقة موسيقية خاصة بها.

وتعامل جيش الاحتلال والصحافة الإسرائيلية بنوع من الترويج للخدمة في الجيش، من خلال إجراء مقابلات مع المغنية كيرال قبل دخولها لمكتب التجنيد وبعد ارتدائها للزي العسكري.

وقالت المغنية كيرال إنه "أمر طالما كنت أريده، لدي ماضٍ عسكري قوي، جدي عمل في الجيش وكذلك والدي، وأنا نويت الخدمة في صفوف الجيش رغم أنني أعاني من مشكلة في الكلى".

وتعتبر "إسرائيل" الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض التجنيد الإجباري على النساء. كما وتتعامل مع بعض مجنداتها من عارضات الأزياء والمغنيات كمادة للترويج لجيش الاحتلال في العالم ولاستقطاب الشباب للجيش.