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اجتماع وزاري إسلامي بالسعودية غدا يبحث الموقف من خطة السلام الأمريكية

الأحد 02 فبراير 2020 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع وزاري إسلامي بالسعودية غدا يبحث الموقف من خطة السلام الأمريكية


رام الله / سما /

يعقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، غداً الاثنين، في مدينة جدة اجتماعا لبحث موقف المنظمة من خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب .

ودعت المنظمة، في بيان صحفي اليوم الاحد، وسائل الإعلام إلى حضور الاجتماع الطارئ المفتوح للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية.

وكانت المنظمة أكدت، في بيان سابق، أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لابد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، التزام المنظمة المبدئي ودعمها الثابت للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، والوصول إلى سلام عادل وشامل.

وشدد على أن مدينة القدس الشريف، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن المساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة القدس الشريف يعد انتهاكاً للمواثيق الدولية.

وكان الرئيس ترامب أعلن يوم الثلاثاء الماضي، "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وذلك في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


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