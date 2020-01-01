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الصين تأمر بحرق جثث ضحايا فيروس كورونا الجديد

الأحد 02 فبراير 2020 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تأمر بحرق جثث ضحايا فيروس كورونا الجديد


وكالات / سما /

قالت السلطات الصينية إنه يجب حرق جثث المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد المتوفين بالقرب من مكان وجودهم، كما حظرت التقاليد الجنائزية مثل مراسم الوداع.

ولا يجوز نقل رفات المرضى المصابين المتوفين بين المناطق المختلفة على مستوى المقاطعة، ولا يمكن حفظها بالدفن أو بأي وسيلة أخرى، وفقًا لمبدأ توجيهي مشترك صادر عن المكاتب العامة للجنة الصحة الوطنية ووزارة الشؤون المدنية و وزارة الأمن العام.

ويجب تطهير الجثث ووضعها في حقيبة مختومة من قبل العاملين في المجال الطبي حسب الاقتضاء، ولا يُسمح بفتحها بعد الختم.

وأكد المبدأ التوجيهي أنه يتعين على دور الجنازات إرسال أفراد ومركبات خاصة لتسليم الجثث وفقًا لطرق محددة، كما يجب حرق الجثث في محارق جثث محددة.

#الصين #فيروس كورونا

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