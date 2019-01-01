إرشادات الوقاية من فيروس كورونا الجديد

وكالات / سما /

أصدرت مصلحة الدولة للهجرة مبدأ توجيهيا للوقاية من فيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في) بست لغات، بينها الإنكليزية والروسية والفرنسية الألمانية واليابانية والكورية، للأجانب الموجودين في الصين.

وينصح المبدأ التوجيهي الأجانب في الصين بتعزيز الحماية الشخصية ومراقبة الحالة الصحية وتقليل الأنشطة الخارجية والحفاظ على درجة عالية من النظافة الشخصية والعادات الصحية خلال فترة تفشي الوباء.

كما يجيب المبدأ التوجيهي على أسئلة تخص سياسات الهجرة والدخول للأجانب، بما في ذلك الدخول إلى الصين والخروج منها، وكذا تطبيقات التأشيرة وتصريح الإقامة.

وعلاوة على ذلك، أصدرت المصلحة على موقعها الرسمي وعلى حسابيها على "ويتشات" و "ويبو" مبدأ توجيهيا آخر يتعلق بخدمات الهجرة والدخول والخروج لمن يريدون القيام برحلات إلى خارج الصين خلال فترة مكافحة الوباء.

وترسل المصلحة معلومات ذات صلة للأجانب في الصين عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية وموقع "ويبو" وتطبيق "ويتشات".