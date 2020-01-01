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"فيسبوك" تنضم إلى جهود مكافحة فيروس كورونا

الأحد 02 فبراير 2020 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فيسبوك" تنضم إلى جهود مكافحة فيروس كورونا


وكالات / سما /

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك اعتزامها حذف كل المعلومات الخطأ بشأن فيروس كورونا المتحور الجديد، بما في ذلك المشاركات الخاصة بالعلاجات ووسائل الوقاية المزيفة، إلى جانب أي محتوى يحاول أن يثني الناس عن تناول الأودية المقررة. كما قررت الشبكة حذف أي هاشتاجات على موقع تبادل الصور إنستجرام وتستخدم لنشر معلومات مضللة عن تفشي الفيروس.

ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن كانج شينج جين رئيس قطاع الصحة في فيسبوك قوله في رسالة عبر الإنترنت إنه في حين يسعى العاملون في حقل الصحة على مستوى العالم لحماية الناس من المرض، فإن فيسبوك تدعم جهودهم بعدة طرق وبخاصة من خلال الحد من انتشار المعلومات الخطأ والمحتوى الضار بشأن الفيروس وتوصيل المعلومات المفيدة إلى الناس.

يذكر أن فيروس كورونا المتحور الجديد انطلق من مدينة ووهان الصينية قبل أيام وانتشر في العديد من دول العالم في آسيا وأوروبا وأستراليا والشرق الأوسط، وأسفر عن وفاة أكثر من 200 شخص.

وأشارت فيسبوك إلى أنه إلى جانب الحد من انتشار المعلومات الخطأ والمحتوى الضار، فإنها تتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لتوفير أحدث المعلومات المفيدة عن المرض من خلال رسائل تظهر على رأس قائمة الأخبار على صفحة موقع فيسبوك. كما ستتيح ظهور نافذة تلقائيا تحتوي على "معلومات موثوقة" عندما يبحث المستخدون عن محتوى مرتبط بالفيروس على الموقع.

#فيسبوك #فيروس كورونا

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