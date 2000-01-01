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مركز القدس: 2000 مستوطن اقتحموا الأقصى في كانون ثاني

الأحد 02 فبراير 2020 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

ذكر تقرير أعده مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني أن أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى، خلال شهر كانون الثاني المنصرم، تصاعد.

وأوضح المركز أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى خلال كانون الثاني وصل 2000 مستوطناً، بينهم عناصر في جيش الاحتلال بلباسهم العسكري، وما يسمون بطلاب الهيكل المزعوم.

وأشارت الاحصائية أن عدد المستوطنين المقتحمين للأقصى بلغ 1600، بالاضافة 300 من طلاب الهيكل ، و 100 عنصرًا من مخابرات الاحتلال .

ومن بين المقتحمين الحاخام المتطرف يهودا غليك ،و وأوضح التقرير أن المستوطنين أدوا خلال الاقتحامات طقوساً تلمودية في باحات الأقصى، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم .

كما شهد شهر كانون الثاني الماضي جملة من الاعتداءات وحالات الطرد طالت المعتكفين داخل الأقصى، وتدنيسه واقتحامه من قبل المستوطنين المتطرفين وجنود وشرطة الاحتلال، حيث قام الاحتلال بأبعاد رئيس الهيئة الإسلامية وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، عن الأقصى .

#مركز القدس #مستوطنون #الأقصى

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