افتتاح أول مركز ثقافي فلسطيني في النرويج

النرويج / سما /

بحضور رسمي وشعبي افتتحت الجالية الفلسطينية في جنوب النرويج المركز الثقافي الفلسطيني في مدينة كريستيانساند عاصمة الجنوب النرويجي.

وقام "كيم" مسؤول الدائرة الثقافية في بلدية كريستيان ساند ورئيس الجالية الفلسطينية صالح شعبان بقص الشريط وبهذا تم إفتتاح المركزالثقافي رسميا.



جاء ذلك بحضور ممثلين عن اللجنة النرويجية /الفلسطينية وممثل عن حزب العمل وممثل عن قسم شؤون اللاجئين في شرطة المدينة ورئيس منظمة فيدا التي تضم خمسة منظمات واتحادات في إطارها وممثل عن منظمة الشبيبة لحزب العمل وبمشاركة صفا واسعا من الشخصيات الوطنيه وأبناء الجالية الفلسطينية.



وفي بداية الحفل تحدث رئيس الجالية الفلسطينية كلمة رحب فيها بالحضور، مشيرا إلى اللحظات التاريخية التي تمر بها القضية الفلسطينية بعد الإعلان عن صفقة القرن.



وأكد بأنه لن يكون هناك سلام أو استقرار ولا أمن لأحد في المنطقه دون إسترجاع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف والتي كفلتها القوانين والتشريعات الدولية، مضيفا "حق شعبنا في العودة إلى ارضة وإقامة الدولةالفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".



وتوالت الكلمات للضيوف التي قدمت التهاني والتبريكات للجاليه بافتتاح المركز الثقافي وأهميته لعمل الجالية مؤكدين استعدادهم للتعاون والعمل المشترك لما فيه خدمة ومصلحة أبناء الجالية.



اما ممثل اللجنة النرويجية/الفلسطينية فقدم خطابا لافتا عندما أشار إلى احتفال إسرائيل بالذكرى الخمسة والسبعين للهولوكوست، مستحضرا مقاربة من التاريخ حين تعرض اليهود لأبشع صنوف التنكيل والقتل في أوروبا وهذا ما يمارسونه اليوم بحق الشعب الفلسطيني.



ولاقى الافتتاح ارتياحا كبيرا لدى الجميع كونه أول مركز ثقافي فلسطيني يتم افتتاحه في النرويج.