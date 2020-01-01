مجدلاني يبعث برقية تهنئة للحزب الشيوعي الصيني مثمنا مواقفه تجاه القضية

رام الله / سما /

هنأ الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. احمد مجدلاني ، رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ بأعياد الربيع وحلول رأس السنة الصينية الجديدة.

وقال في برقية التهنئة باسمي شخصياً، وبالنيابة عن أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، وكافة كوادر واعضاء جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، "نتقدم من خلالكم للحزب الشيوعي الصيني، وللشعب الصيني الصديق ، بأحر التهاني لمناسبة احتفالكم برأس السنة الصينية الجديدة."

وأضاف "مع بداية هذه السنة ، نتمنى للشعب الصيني الذي سيواصل إدهاش العالم بتقديمه مزيداً من الازدهار في السنة المقبلة ،التي تأتي لتجسيد وحدة وحضارة وعادات وتقاليد جمهورية الصين الشعبية، والتي دوماً نتطلع لتعزيز العلاقات معها ،مواصلة دعم الاتصال المتعلق بالسياسات، وتضافر استراتيجيات التنمية، وتعميق التعاون متبادل النفع، بهدف رفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى مستوى أعلى".

وتابع "متمنين أن يكون عام خير تحقق به الصين المزيد من التقدم والرخاء، رغم كافة التحديات والضغوط الخارجية التي تواجهكم ونحن على ثقة تامة بحكمة الرفيق شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بتجاوز كل ذلك" .

وأختتم "إننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اذ نشارككم هذه الاحتفالات ،نتطلع بأمل إلى الاحتفال بأعيادنا الوطنية والدينية ،بانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

واضاف "نثمن مواقف الحزب الشيوعي الصيني الصديق ، وجمهورية الصين الشعبية ،الداعم لشعبنا في نضاله المشروع من أجل نيل الحرية والاستقلال واقامة الدولة بعاصمتها القدس، مؤكدين أن علاقة الصداقة والشراكة بين جبهة النضال والحزب الشيوعي الصيني ستظل كما كانت دوما محل اهتمامنا المشترك من أجل دفعها لأعلى مستوى، وفتح آفاق جديدة أمامها في كل المجالات ".