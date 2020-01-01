الزوايدة يقترب من الأولى .. وانتصار لأهلي النصيرات

غزة / سما /

اقترب شباب الزوايدة من الصعود للأولى, عقب فوزه الثمين على الاستقلال (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

وسجل هدفي الزوايدة محمد تمراز (60), وفايز أبو جابر (78), بينما أحرز هدف الاستقلال جميل صقر (5).

ورفع الفائز رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة, وبقي رصيد الخاسر 13 نقطة في المركز السابع.

أهلي النصيرات – الشوكة (2-0)

وانتصر أهلي النصيرات على نظيره الشوكة (2-0).

وسجل هدفي أهلي النصيرات عيد العكاوي (55 و97), ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني, ويبقى رصيد الشوكة 3 نقاط في المركز التاسع والأخير.