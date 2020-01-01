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فيديو.. انتصاران ثمينان لنماء وخدمات خانيونس بدوري الأولى

الأحد 02 فبراير 2020 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. انتصاران ثمينان لنماء وخدمات خانيونس بدوري الأولى


غزة / سما /

حقق نماء انتصارا غاليا على نظيره الأقصى (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري الدرجة الأولى.

ويدين نماء بفوزه الثمين إلى أحمد المدهون الذي سجل هدف المباراة الوحيد (12), ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع مؤقتا, ويبقى رصيد الأقصى 24 نقطة في المركز السابع مؤقتا.

خدمات خانيونس – الزيتون (1-0)

وضاعف خدمات خانيونس معاناة الزيتون بعدما هزمه (1-0).

وأحرز محمد أبو ريدة هدف "الذئاب" (7), ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع مؤقتا, ويتوقف رصيد الزيتون عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

#دوري الأولى #نماء

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