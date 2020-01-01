شقيق كافاني يهاجم باريس سان جيرمان لمنعه من تحقيق حلمه !

وكالات / سما /

شن والتر فرناندو جولييلمون، شقيق ووكيل أعمال المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، هجوماً شديداً على باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد كافاني مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويحق له المحادثات والتوقيع مع أي نادٍ، على أن يتم الانتقال مجاناً في الصيف المقبل.

وتلقى كافاني عدة عروض في ميركاتو يناير من أندية مثل أتلتيكو مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد، لكن ناديه رفض رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المنتهية.

وقال والتر في حواره عبر إذاعة كادينا سير الإسبانية ونقلتها صحيفة ماركا: “هل تعتقد أن كافاني لم يلعب لمدة شهر لرحيله مجاناً بسبب العمولة التي لن تسمح له بتحقيق حلمه؟”.

وأضاف شقيق كافاني: “هذه هي الفوضى التي ارتكبناها مع باريس سان جيرمان؟ لو كان من أجل المال لذهب إدينسون إلى إنجلترا واللعب لمانشستر يونايتد أو تشيلسي، لكن الصفقة لم تحدث على الرغم من رغبة اللاعب”.

وأختتم: “أتلتيكو مدريد فشل في دفع قيمة الصفقة، وباريس سان جيرمان لم يخفض مطالبه المالية”.