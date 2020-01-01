  1. الرئيسية
  2. الرياضة

شقيق كافاني يهاجم باريس سان جيرمان لمنعه من تحقيق حلمه !

الأحد 02 فبراير 2020 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شقيق كافاني يهاجم باريس سان جيرمان لمنعه من تحقيق حلمه !


وكالات / سما /

شن والتر فرناندو جولييلمون، شقيق ووكيل أعمال المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، هجوماً شديداً على باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد كافاني مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويحق له المحادثات والتوقيع مع أي نادٍ، على أن يتم الانتقال مجاناً في الصيف المقبل.

وتلقى كافاني عدة عروض في ميركاتو يناير من أندية مثل أتلتيكو مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد، لكن ناديه رفض رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المنتهية.

وقال والتر في حواره عبر إذاعة كادينا سير الإسبانية ونقلتها صحيفة ماركا: “هل تعتقد أن كافاني لم يلعب لمدة شهر لرحيله مجاناً بسبب العمولة التي لن تسمح له بتحقيق حلمه؟”.

وأضاف شقيق كافاني: “هذه هي الفوضى التي ارتكبناها مع باريس سان جيرمان؟ لو كان من أجل المال لذهب إدينسون إلى إنجلترا واللعب لمانشستر يونايتد أو تشيلسي، لكن الصفقة لم تحدث على الرغم من رغبة اللاعب”.

وأختتم: “أتلتيكو مدريد فشل في دفع قيمة الصفقة، وباريس سان جيرمان لم يخفض مطالبه المالية”.

#إدينسون كافاني #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

بعد الإعلان عن "صفقة القرن": زيارة سرية لرئيسة الـCIA إلى رام الله

صور.. شهيد واصابات بينها خطيرة في انفجار عرضي بمدينة غزة

"نتنياهو" يرد على تصريحات للرئيس عباس باجتماع وزراء الخارجية العرب حول اليهود

بالفيديو والصور: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف.. وغانتس يهرع للملاجئ

الشيخ يُهدد: وزير الحرب الإسرائيلي بدأ معركة تجويع الشعب الفلسطيني وسيعرف الرد قريباً

ارتفاع في سعر تعبئة أسطوانة الغاز.. ومالية غزة توضح نسبة العجر في غاز الطهي

الرئيس : لن أقبل هذا الحل إطلاقا ولن أسجل في تاريخي أنني بعت القدس

الأخبار الرئيسية

620172181534854

تخوف إسرائيلي : متى سيخرج الجني الفلسطيني من قمقمه؟

مسؤولون أمنيون إسرائيليون ينتقدون سياسة بينيت ضد الفلسطينيين خاصةً ضد السلطة

جيش

بينت يوجه الجيش للاستعداد لجولة تصعيد واسعة و قريبة مع غزة

الاحتلال يقرر وقف إدخال الأسمنت للقطاع ويقلص عدد تصاريح التجار

الاحتلال يستهدف بعدد من الصواريخ موقعًا للمقاومة شمال قطاع غزة