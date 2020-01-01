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جوارديولا: سيتم الحكم علي بالفشل في السيتي إن لم أحقق دوري الأبطال

الأحد 02 فبراير 2020 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا: سيتم الحكم علي بالفشل في السيتي إن لم أحقق دوري الأبطال


وكالات / سما /

أطلق السيد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تصريحاً مثيراً عندما قال أنه سيتم الحكم عليه بالفشل مع السكاي بلوز في حال لم ينجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وتمكن الفيلسوف من ربح 5 ألقاب كبيرة مع أزرق مانشستر منذ توليه المسؤولية الفنية في ملعب الاتحاد، حيث حصد لقبين متتاليين للدوري الإنجليزي الممتاز، فضلاً عن كأس الاتحاد الإنجليزي، الدرع الخيرية وكأس الرابطة الإنجليزية.

إلا أن المدرب التاريخي لبرشلونة الإسباني لم يستطع قيادة السيتي نحو معانقة المجد الأوروبي بعد، وهو ما يجعل بيب عرضة للكثير من الانتقادات من جانب الجماهير والصحافة والنقاد، وفي ضوء هذا، صرح صاحب الـ 49 عاماً مساء السبت قائلاً “الموسم الماضي كان استثنائياً بالنسبة لنا، ولكن الناس تقول “ولكنك لم تفز بدوري الأبطال””.

وأضاف “هذا هو السبب وراء أنه سيتم الحكم عليّ، إن لم نربح دوري الأبطال في فترتي الأخيرة هنا، بأنني سأكون فاشلاً. أنا أعلم ذلك”.

#بيب جوارديولا #مانشستر سيتي #دوري الأبطال

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