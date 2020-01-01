  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مبابي يحتفل بفوز ريال مدريد بالديربي على أتلتيكو مدريد !

الأحد 02 فبراير 2020 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يحتفل بفوز ريال مدريد بالديربي على أتلتيكو مدريد !


وكالات / سما /

يبدو أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، كان سعيداً بفوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية ببطولة الليجا بهدف نظيف سجله كريم بنزيما.

ولا يخفى سراً على أحد الرغبة القوية من ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان في التعاقد مع كيليان مبابي، وسط تلميحات أيضاً عن رغبة متبادلة من اللاعب نفسه الذي يتمنى اللعب تحت قيادة مثله الأعلى زيزو.

وفي الوقت الذي غادر فيه أرضية الملعب في مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبلييه غاضباً، ودخل في حوار مع مدربه توماس توخيل أمام الكاميرات، غازل مبابي ريال مدريد.

وكما أشارت صحيفة آس الإسبانية، أعجب كيليان مبابي الصور التي نشرها أصدقائه في ريال مدريد عقب الفوز بالديربي.

وقام مبابي بالإعجاب بالصور التي نشرها مواطنه كريم بنزيما، وقائد ريال مدريد سيرجيو راموس، وصديقه فينيسيوس جونيور، على حساباتهم الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

رد فعل مبابي مع توماس توخيل يعقبها مباشرة تلميحات عبر “انستجرام” أثارت فضول جماهير ريال مدريد التي ترغب بشدة في مشاهدة اللاعب بقميص الفريق في الصيف المقبل في صفقة قد تكون الأغلى في التاريخ.

#كيليان مبابي #أتلتيكو مدريد #كريم بنزيما #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

بعد الإعلان عن "صفقة القرن": زيارة سرية لرئيسة الـCIA إلى رام الله

صور.. شهيد واصابات بينها خطيرة في انفجار عرضي بمدينة غزة

"نتنياهو" يرد على تصريحات للرئيس عباس باجتماع وزراء الخارجية العرب حول اليهود

بالفيديو والصور: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف.. وغانتس يهرع للملاجئ

الشيخ يُهدد: وزير الحرب الإسرائيلي بدأ معركة تجويع الشعب الفلسطيني وسيعرف الرد قريباً

ارتفاع في سعر تعبئة أسطوانة الغاز.. ومالية غزة توضح نسبة العجر في غاز الطهي

الرئيس : لن أقبل هذا الحل إطلاقا ولن أسجل في تاريخي أنني بعت القدس

الأخبار الرئيسية

620172181534854

تخوف إسرائيلي : متى سيخرج الجني الفلسطيني من قمقمه؟

مسؤولون أمنيون إسرائيليون ينتقدون سياسة بينيت ضد الفلسطينيين خاصةً ضد السلطة

جيش

بينت يوجه الجيش للاستعداد لجولة تصعيد واسعة و قريبة مع غزة

الاحتلال يقرر وقف إدخال الأسمنت للقطاع ويقلص عدد تصاريح التجار

الاحتلال يستهدف بعدد من الصواريخ موقعًا للمقاومة شمال قطاع غزة