  1. الرئيسية
  2. الرياضة

يوفنتوس يصدم الجميع بعرض خيالي لضم فان دايك

الأحد 02 فبراير 2020 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يصدم الجميع بعرض خيالي لضم فان دايك


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سعي نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك نجم خط دفاع ليفربول الحالي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويعتبر الهولندي المميز فيرجيل فان دايك أفضل مدافع على مستوى العالم بالوقت الحالي، نظراً للأداء الاستثنائي الذي قدّمه مع فريقه ليفربول منذ انضمامه إليه شهر يناير من عام 2018.

وذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية بأن يوفنتوس يستعد لتقديم عرضاً خيالياً لنادي ليفربول من أجل ضم فيرجيل فان دايك.

وأشارت الصحيفة أن يوفنتوس سيقدم عرضاً بمبلغ 150 مليون استرليني من أجل الظفر بخدمات فيرجيل فان دايك في الصيف، ليكون بذلك أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم للمرة الثانية، بعد أن كسر الرقم عام 2018 عندما انتقل للريدز بمبلغ يبلغ حوالي 85 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن هدف يوفنتوس في الميركاتو الصيفي القادم سيكون التعاقد مع فيرجيل فان دايك، لتقوية خط الدفاع الذي تأثر كثيراً منذ إصابة جورجيو كيلليني في بداية هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن عقد فيرجيل فان دايك مستمر مع ليفربول حتى صيف عام 2023، وشارك حتى الآن مع الليفر في 34 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل أربعة أهداف، وصنع هدفاً آخر.

#فان دايك #يوفنتوس

الأكثر قراءة اليوم

بعد الإعلان عن "صفقة القرن": زيارة سرية لرئيسة الـCIA إلى رام الله

صور.. شهيد واصابات بينها خطيرة في انفجار عرضي بمدينة غزة

"نتنياهو" يرد على تصريحات للرئيس عباس باجتماع وزراء الخارجية العرب حول اليهود

بالفيديو والصور: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف.. وغانتس يهرع للملاجئ

الشيخ يُهدد: وزير الحرب الإسرائيلي بدأ معركة تجويع الشعب الفلسطيني وسيعرف الرد قريباً

ارتفاع في سعر تعبئة أسطوانة الغاز.. ومالية غزة توضح نسبة العجر في غاز الطهي

الرئيس : لن أقبل هذا الحل إطلاقا ولن أسجل في تاريخي أنني بعت القدس

الأخبار الرئيسية

620172181534854

تخوف إسرائيلي : متى سيخرج الجني الفلسطيني من قمقمه؟

مسؤولون أمنيون إسرائيليون ينتقدون سياسة بينيت ضد الفلسطينيين خاصةً ضد السلطة

جيش

بينت يوجه الجيش للاستعداد لجولة تصعيد واسعة و قريبة مع غزة

الاحتلال يقرر وقف إدخال الأسمنت للقطاع ويقلص عدد تصاريح التجار

الاحتلال يستهدف بعدد من الصواريخ موقعًا للمقاومة شمال قطاع غزة