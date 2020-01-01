مسؤولون أمنيون إسرائيليون ينتقدون سياسة بينيت ضد الفلسطينيين خاصةً ضد السلطة

القدس المحتلة / سما /

انتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون، اليوم الأحد، سياسة وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، ضد الفلسطينيين خاصةً ضد السلطة ومحاولات قطع العلاقات معها.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن هذا الانتقاد وجه على خلفية قرار بينيت بمنع استيراد المنتجات الزراعية من الضفة الغربية، معتبرين أن ذلك يعد خطوة أخرى على طريق فك الارتباط المدني الكامل عن السلطة الفلسطينية.

وأشار المسؤولون إلى "أن هذا قد يؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصةً على قطاع البناء في ظل الاعتماد على العمال الفلسطينيين الذين يملكون تصاريح دخول، وكذلك إمكانية تأثيره على الوضع الأمني الحساس ووقف التنسيق الأمني من قبل السلطة".

وقالت المصادر "إن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من الضرر على صعيد الوضع الاقتصادي والتجارة المشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".