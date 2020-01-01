  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسؤولون أمنيون إسرائيليون ينتقدون سياسة بينيت ضد الفلسطينيين خاصةً ضد السلطة

الأحد 02 فبراير 2020 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون أمنيون إسرائيليون ينتقدون سياسة بينيت ضد الفلسطينيين خاصةً ضد السلطة


القدس المحتلة / سما /

 انتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون، اليوم الأحد، سياسة وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، ضد الفلسطينيين خاصةً ضد السلطة ومحاولات قطع العلاقات معها.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن هذا الانتقاد وجه على خلفية قرار بينيت بمنع استيراد المنتجات الزراعية من الضفة الغربية، معتبرين أن ذلك يعد خطوة أخرى على طريق فك الارتباط المدني الكامل عن السلطة الفلسطينية.

وأشار المسؤولون إلى "أن هذا قد يؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصةً على قطاع البناء في ظل الاعتماد على العمال الفلسطينيين الذين يملكون تصاريح دخول، وكذلك إمكانية تأثيره على الوضع الأمني الحساس ووقف التنسيق الأمني من قبل السلطة".

وقالت المصادر "إن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من الضرر على صعيد الوضع الاقتصادي والتجارة المشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

#اسرائيل #بينيت #السلطة

الأكثر قراءة اليوم

بعد الإعلان عن "صفقة القرن": زيارة سرية لرئيسة الـCIA إلى رام الله

صور.. شهيد واصابات بينها خطيرة في انفجار عرضي بمدينة غزة

"نتنياهو" يرد على تصريحات للرئيس عباس باجتماع وزراء الخارجية العرب حول اليهود

بالفيديو والصور: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف.. وغانتس يهرع للملاجئ

ارتفاع في سعر تعبئة أسطوانة الغاز.. ومالية غزة توضح نسبة العجر في غاز الطهي

الشيخ يُهدد: وزير الحرب الإسرائيلي بدأ معركة تجويع الشعب الفلسطيني وسيعرف الرد قريباً

الرئيس : لن أقبل هذا الحل إطلاقا ولن أسجل في تاريخي أنني بعت القدس

الأخبار الرئيسية

620172181534854

تخوف إسرائيلي : متى سيخرج الجني الفلسطيني من قمقمه؟

جيش

بينت يوجه الجيش للاستعداد لجولة تصعيد واسعة و قريبة مع غزة

الاحتلال يقرر وقف إدخال الأسمنت للقطاع ويقلص عدد تصاريح التجار

الاحتلال يستهدف بعدد من الصواريخ موقعًا للمقاومة شمال قطاع غزة

ترامب

بعد الإعلان عن "صفقة القرن": زيارة سرية لرئيسة الـCIA إلى رام الله