قرار وقف استيراد المنتجات الزراعية من الضفة يدخل حيز التنفيذ

القدس المحتلة / سما /

دخل قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، المتعلق بوقف استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ عند الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد.

وبحسب موقع القناة العبرية السابعة، فإن مكتب منسق الأنشطة الحكومية قد نفذ القرار.

ووقع القرار يوم الجمعة الماضي كردة فعل على أزمة العجول المستمرة بين الجهات الإسرائيلية المختصة والحكومة الفلسطينية.

وأشار القرار إلى أنه في حال قررت السلطة وقف تحركاتها "الأحادية والعودة إلى الاتفاقيات المعمول بها"، سيعيد بينيت النظر في قراره.

وأكدت الحكومة الفلسطينية أنها ستتخذ الإجراء المناسب للرد على هذه الخطوة.