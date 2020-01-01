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قرار وقف استيراد المنتجات الزراعية من الضفة يدخل حيز التنفيذ

الأحد 02 فبراير 2020 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرار وقف استيراد المنتجات الزراعية من الضفة يدخل حيز التنفيذ


القدس المحتلة / سما /

دخل قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، المتعلق بوقف استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ عند الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد.

وبحسب موقع القناة العبرية السابعة، فإن مكتب منسق الأنشطة الحكومية قد نفذ القرار.

ووقع القرار يوم الجمعة الماضي كردة فعل على أزمة العجول المستمرة بين الجهات الإسرائيلية المختصة والحكومة الفلسطينية.

وأشار القرار إلى أنه في حال قررت السلطة وقف تحركاتها "الأحادية والعودة إلى الاتفاقيات المعمول بها"، سيعيد بينيت النظر في قراره.

وأكدت الحكومة الفلسطينية أنها ستتخذ الإجراء المناسب للرد على هذه الخطوة.

#الضفة #اسرائيل #استيراد #منتجات

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