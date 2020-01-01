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النضال الشعبي تستقبل وفدا قياديا من تجمع الشخصيات المستقلة بغزة

الأحد 02 فبراير 2020 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

استقبلت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني المركزي في غزة وفدا من تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة حيث ضم الوفد كلا من المستشار سمير موسى وفرج التلباجي ومراد الريس والمهندس محمد الشيخ خليل.

وكان في استقبالهم محمود الزق عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في قطاع غزة وناهض شبات عضو لجنة الثقافة والاعلام وممثل الجبهة في لجنة الاسرى للقوى الوطنية والإسلامية بقطاع غزة.

ورحب الزق بالوفد الزائر، مثنيا على جهودهم في خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته الفلسطينية وما تمر به القضية من تحديات لمواجهة المشروع الأمريكي وصفقة القرن التي تتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية والتأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وضرورة دعم القيادة الفلسطينية علي رأسها الرئيس أبو مازن لمواجهة المشروع الأمريكي وصفقة القرن التي في جوهرها كيان سياسي منفصل في قطاع غزة اقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي وهذه الصفقة تقدم الحل الإنساني والاقتصادي عبر مشاريع مقابل التخلي عن الطموح السياسي المتمثل في إقامة دولة فلسطينية وحق العودة للاجئين.

وتم التأكيد علي ضرورة إجراء الانتخابات في غزة والضفة والقدس وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحكم فى غزة كما في الضفة.

ورحبا بقدوم وفد قيادي من حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية الى قطاع غزة لإنهاء الانقسام الأسود واستعادة وحدة شعبنا الوطنية وتطبيق ما تم الإتفاق عليه في السابق من اتفاقيات.

وتم الاتفاق على استمرار العلاقة والتنسيق بين الجبهه والتجمع من أجل خدمة شعبنا ومواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

#النضال الشعبي #الشخصيات المستقلة

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