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أستراليا: سائق مخمور يقتل 4 أطفال لبنانيين منهم 3 أخوة دهسا

الأحد 02 فبراير 2020 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أستراليا: سائق مخمور يقتل 4 أطفال لبنانيين منهم 3 أخوة دهسا


وكالات

دهس سائق مخمور يقود سيارة رباعية الدفع مجموعة أطفال لبنانيين في سيدني، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم، هم شقيقتان وشقيقهما وابنة عمّتهم، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، بحسب ما أعلنت السلطات في كل من أستراليا ولبنان، اليوم الأحد.

وفي بيروت نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الخارجية اللبنانية قولها في بيان إن الأطفال الأربعة القتلى لبنانيون وإن وزير الخارجية ناصيف حتى "أعطى تعليماته إلى سفير لبنان في أستراليا لمتابعة الموضوع وتقديم كل مساعدة ممكنة لأهل الضحايا".

وقالت الشرطة الأسترالية إنّ السائق البالغ من العمر 29 عاما والذي لم تكشف عن اسمه سيمثل، اليوم الأحد، أمام المحكمة، بعدما وجهت إليه 20 تهمة بينها القتل غير العمد والقيادة تحت تأثير الخمر، وذلك إثر الحادث الذي وقع في ساعة متأخّرة من ليل السبت في ضاحية أوتلاندز في غرب سيدني.

وأضافت أن الأطفال كانوا على الرصيف عندما قفزت السيارة الرباعية الدفع واصطدمت بهم.

وبحسب الشرطة فإن القتلى الأربعة هم ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 8 و12 عاما وصبي عمره 13 عاما، وقد فارقوا الحياة في مكان الحادث، في حين أصيب ثلاثة أطفال آخرين، هم فتاتان وصبي، نقلوا إلى المستشفى حيث يتعالجون وحالتهم مستقرة.

والأشقاء الذين قتلوا في الحادث هم أبناء دانيال وليلى عبد الله اللذان فقدا في الحادث ثلاثة من أطفالهم الستة.

وقال دانيال عبد الله للصحافيين صباح الأحد "لقد فقدت بالأمس ثلاثة من أطفالي. ابنة عمي بريجيت فقدت ابنتها أيضاً".

وأضاف "أشعر بأني مخدر، هذا هو على الأرجح ما أشعر به في الوقت الراهن".

وتابع "كل ما أريد أن أقوله هو، من فضلكم، أيها السائقون، كونوا حذرين. هؤلاء الأطفال كانوا يمشون ببراءة ويستمتعون بصحبة بعضهم البعض، وهذا الصباح استيقظت وقد فقدت ثلاثة أطفال".

وفي بيروت نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزارة الخارجية اللبنانية قولها في بيان إن الأطفال الأربعة القتلى لبنانيون وإن وزير الخارجية ناصيف حتى "أعطى تعليماته إلى سفير لبنان في أستراليا لمتابعة الموضوع وتقديم كل مساعدة ممكنة لأهل الضحايا".


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