قناة عبرية تكشف: رئيس وزراء إثيوبيا حاول عقد قمة بين نتنياهو وبن زايد

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة 13 العبرية، أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، حاول في الأشهر الأخيرة، عقد قمة في أديس بابا، تجمع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد.

وبحسب القناة، فإنه في أيلول/ سبتمبر الماضي خلال زيارة آبي أحمد إلى إسرائيل، قدم هذه المباردة لنتنياهو، وأخبره أن بن زايد هو صديق شخصي له.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو لم يعارض مثل هذه الخطوة. لكنها لم تكشف عن تفاصيل أخرى حول أسباب فشل عقد القمة حينها.

ومن المقرر أن تبدأ القناة بدءًا من اليوم الأحد، الكشف عن سلسلة اتصالات ولقاءات عقدها نتنياهو للتوسع في علاقاته مع الدول العربية وخاصةً دول الخليج.