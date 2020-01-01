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اجواء باردة نسبيا

الأحد 02 فبراير 2020 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجواء باردة نسبيا


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة، أن يطرأ اليوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم غد الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات المساء والليل.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة، وخاصة في شمال البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً. هذا وتتهيأ الفرصة تدريجياً خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء لتساقط أمطار متفرقة فوق المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.


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