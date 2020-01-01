بالفيديو والصور: اطلاق صاروخ من غزة باتجاه الغلاف.. وغانتس يهرع للملاجئ

غزة / سما /

ذكرت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم السبت، أن صفارات الانذار قد دوت في مستوطنات الغلاف، جراء اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه ناحل عوز المحاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة، تم تحديد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة أطلقت من قطاع غزة نحو المستوطنات.

وأفادت مصادر عبرية، بسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي شعر هنيغف دون وقوع إصابات

وأفادت مصادر عبرية، بأن ذعر ورعب كبير في غلاف غزة بفعل البالونات المفخخة، خلال السبت انفجرت العشرات من البالونات فوق مستوطنات أشكول وسدوت نيغف وشعر هنيغف وسديروت وشاطئ عسقلان وعسقلان ومرحافيم وغيرها.

في السياق، أكد مصادر عبرية، أن صفارات الإنذار دوت أثناء زيارة بيني غانتس وقادة حزب أزرق أبيض لغلاف غزة، حيث هرعوا للملاجئ.