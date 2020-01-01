هنية يعلن عن إنطلاق فعاليات "بوحدتنا سنسقط صفقة القرن"

غزة / سما /

أعلن الأستاذ عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، عن إنطلاق سلسلة الفعاليات الرياضية الرافضة لصفقة القرن، وذلك مساء اليوم السبت على ملعب اليرموك في إطار مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وبحضور محافظ محافظة غزة إبراهيم أبو النجا، وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس إتحاد كرة القدم، والعديد من الشخصيات الرياضية.

أكد هنية على أن هذه الصفقة لن تمر وستبقى فلسطين كاملة للفلسطينيين وعاصمتها القدس الشريف.

وبين هنية أن الأسرة الرياضية ستبقى جنبًا إلى جنب، خلف القيادة الفلسطينية، من أجل رفض هذه الصفقة.

وأشار إلى "الدور العربي البارز الذي تابعناه من بعض الشخصيات الرياضية العربية والتي أكدت على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ورفضها التام للصفقة".

بدوره أوضح أبو النجا الدور الكبير الذي مارسته الأسرة الرياضية بقيادة هنية، ومؤسسة أمواج الرياضية، من خلال إقامة الفعاليات الرياضية المساندة للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن صفقة القرن مجرد حبر على ورق ولم يتم تطبيقها، وأن القدس ستبقى عاصمة فلسطين.

من جهته أعرب أبو سليم عن سعادته حيال إنطلاق هكذا فعاليات، لما لها من دور كبير وبارز في نشر الوعي الجماهيري حول خطورة الصفقة وآثارها على القضية الفلسطينية.

وأكد على موقف الأسرة الرياضية الرافض لصفقة العار، وأن "الفعاليات ستبقى مستمرة بالتزامن مع كافة الفعاليات التي يقيمها أبناء شعبنا في الوطن والشتات".