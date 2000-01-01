  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"نتنياهو" يرد على تصريحات للرئيس عباس باجتماع وزراء الخارجية العرب حول اليهود

السبت 01 فبراير 2020 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نتنياهو" يرد على تصريحات للرئيس عباس باجتماع وزراء الخارجية العرب حول اليهود


القدس المحتلة / سما /

رد رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، اليوم السبت، على التصريحات التي تحدث بها الرئيس محمود عباس، بمستهل خطابه الذي ألقاه أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية.

وقال "نتنياهو" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": يبدو أن عباس لم يسمع عن القبائل اليهودية، وعن اليهود الذين عادوا إلى أرض إسرائيل من أثيوبيا وروسيا والدول المحيطة بها.

وأضاف "هؤلاء هم إخوتنا وأخواتنا، من لحمنا وشحمنا، إنهم يهود حتى النخاع، حلموا في الشتات على مدار الأجيال بالعودة إلى صهيون، وحققوا حلمهم"، كما زعم.

وكان الرئيس عباس قال في كلمته معلقاً على "صفقة القرن": كيف أثبت حسن النوايا، قالوا تقبل أولاً الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، وهذا عرض علي منذ سبع أو ثماني سنوات، عادة دولة تريد تغيير اسمها، تذهب للأمم المتحدة، وتغير اسمها".

وتابع الرئيس: يريد "نتنياهو" فقط مني أنا الاعترف أنها "دولة يهودية"، وأنا أعرف أنها ليست كذلك، وفيها 1.9 مليون عربي، ومليونا روسي مسيحي ومسلم، دفعتهم الهجرة الكبيرة ما بين 1990 و2000 عندما سقط الاتحاد السوفييتي، وفتحت الأبواب لهم، والكل هاجر مسلم وغير مسلم، والآن هم موجودون في "إسرائيل"، حتى الفلاشا من أثيوبيا، نسبة اليهود فيهم ضئيلة جداً".

#نتنياهو #الرئيس عباس #اليهود #اسرائيل #القبائل اليهودية #مهاجرين #فلسطين #صفقة القرن #وزراء الخارجية العرب

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت": واشنطن تتخذ خطوة للوراء وعاصفة ضد المتحدث باسم نتنياهو

شاهد : السعودية ترد على هجوم أردوغان عليها بسبب "صفقة القرن"بالصوت والصورة

مصادر : مصر لم تمنع هنية من العودة لغزة وسيبقى في جولته لأشهر طويلة

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة..

ارتفاع في سعر تعبئة أسطوانة الغاز.. ومالية غزة توضح نسبة العجر في غاز الطهي

صحيفة: خطة ترامب "حماقات".. نفق تحت الارض مع غزة وعاصمة بالضواحي

الرئيس : لن أقبل هذا الحل إطلاقا ولن أسجل في تاريخي أنني بعت القدس

الأخبار الرئيسية

الشيخ

الشيخ يُهدد: وزير الحرب الإسرائيلي بدأ معركة تجويع الشعب الفلسطيني وسيعرف الرد قريباً!!

صور.. شهيد واصابات بينها خطيرة في انفجار عرضي بمدينة غزة

التنسيق الامني

ما حقيقة وقف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل؟.. مصدر فتحاوي يوضح!

تفاصيل لقاء هنية والرئيس التركي اردوغان في اسطنبول..

33

البيان الختامي لاجتماع الوزراء العرب: نرفض صفقة القرن ولن نتعاطى معها