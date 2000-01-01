"نتنياهو" يرد على تصريحات للرئيس عباس باجتماع وزراء الخارجية العرب حول اليهود

القدس المحتلة / سما /

رد رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، اليوم السبت، على التصريحات التي تحدث بها الرئيس محمود عباس، بمستهل خطابه الذي ألقاه أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية.

وقال "نتنياهو" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": يبدو أن عباس لم يسمع عن القبائل اليهودية، وعن اليهود الذين عادوا إلى أرض إسرائيل من أثيوبيا وروسيا والدول المحيطة بها.

وأضاف "هؤلاء هم إخوتنا وأخواتنا، من لحمنا وشحمنا، إنهم يهود حتى النخاع، حلموا في الشتات على مدار الأجيال بالعودة إلى صهيون، وحققوا حلمهم"، كما زعم.

وكان الرئيس عباس قال في كلمته معلقاً على "صفقة القرن": كيف أثبت حسن النوايا، قالوا تقبل أولاً الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، وهذا عرض علي منذ سبع أو ثماني سنوات، عادة دولة تريد تغيير اسمها، تذهب للأمم المتحدة، وتغير اسمها".

وتابع الرئيس: يريد "نتنياهو" فقط مني أنا الاعترف أنها "دولة يهودية"، وأنا أعرف أنها ليست كذلك، وفيها 1.9 مليون عربي، ومليونا روسي مسيحي ومسلم، دفعتهم الهجرة الكبيرة ما بين 1990 و2000 عندما سقط الاتحاد السوفييتي، وفتحت الأبواب لهم، والكل هاجر مسلم وغير مسلم، والآن هم موجودون في "إسرائيل"، حتى الفلاشا من أثيوبيا، نسبة اليهود فيهم ضئيلة جداً".