الشيخ يُهدد: وزير الحرب الإسرائيلي بدأ معركة تجويع الشعب الفلسطيني وسيعرف الرد قريباً!!

رام الله / سما /

علق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، على قرار نفتالي بينت وزير الحرب الاسرائيلي بوقف استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية الى اسرائيل ردا على مقاطعة السلطة لاستيراد العجول.

وزير الحرب الاسرائيلي يبدأ بمعركة تجويع الشعب الفلسطيني بوقف الصادرات الزراعية الى إسرائيل . ولكنه لا يعلم تداعيات ذلك وارتداده عليه!! وسيعرف الرد قريبا. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) February 1, 2020

وقال الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الشخصي (تويتر) أن وزير الحرب الإسرائيلي، بدأ بمعركة تجويع الشعب الفلسطيني، بوقف الصادرات الزراعية إلى إسرائيل، مضيفاً: لكنه لا يعلم تداعيات ذلك وارتداده عليه، وسيعرف الرد قريباً.

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وأمس الجمعة، أمر وزير الجيش الاسرائيلي نفتالي بينيت، منسق العمليات الحكومية في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن بالتوقف الفوري عن استيراد المنتجات الزراعية من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل.

تم اتخاذ قرار بينيت بعد أشهر من المحاولات المتكررة من قبل الجهات المختصة لحل أزمة العجول، والتي أدت إلى أضرار جسيمة ومستمرة لقطاع مربي الماشية في إسرائيل وانهيار مئات المزارع في هذه الصناعة. وفق بيان مكتب بينيت.

وفقًا لذلك، سيتم إيقاف الواردات الزراعية من السلطة الفلسطينية من الساعة 06:00 بدءاً من صباح يوم الأحد المقبل.

في المقابل، أعلنت الحكومة أنها ستتخذ الإجراء المناسب، إزاء إعلان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت منع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك في بيان صحفي مقتضب صدر، مساء الجمعة، عن الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أكد فيه أن الحكومة ستدرس الخطوة الإسرائيلية وستتخذ الإجراء المناسب.

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء محمد اشتيه، أن الحكومة ستتخذ الإجراء المناسب إزاء القرار الإسرائيلي بمنع ادخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية.

وأضاف في تصريح صحفي: ماضون بقراراتنا نحو تحقيق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، وتعزيز منتجنا الوطني، وزيادة التبادل التجاري المباشر مع العالم.