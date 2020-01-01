السيدة الأولى لسيراليون تستقبل سفير دولة فلسطين ومدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي

فريتاون /سما/

استقبلت السيدة الأولى لجمهورية سيراليون فاطمة مادابيو، سفير دولة فلسطين ثائر أبو بكر، ومدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، الذي يجري زيارة لسيراليون على رأس وفد طبي وتنموي.

ورحبت السيدة الأولى بالسفير ومدير عام الوكالة، وكذلك بممثلين عن الأطباء وشكرتهم على جهودهم الجبارة في التعاون بين البلدين والتضامن وتبادل المعرفة.

وقدم مدير عام الوكالة شرحاً مفصلاً للسيدة مادابيو، عن طبيعة عمل وأنشطة الوكالة، وبحثا سبل تنفيذ الخطط والمشاريع المستقبلية للوكالة في سيراليون.

وقدمت الدكتورة شلالفة نيابةً عن الفريق الطبي شرحاً مختصرا لمجرى عمل الفريق في فريتاون ورؤيتهم للواقع الطبي.

بدوره شكر السفير السيدة الأولى على حسن الاستقبال ووعد ببذل كل ما يمكن لتقوية التعاون وزيادة تبادل الخبرات بين البلدين من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي.

وفي نهاية اللقاء قدمت الدكتورة هدية تذكارية للسيدة الأولى نيابةً عن الوفد .

حضر اللقاء اضافة للسفير أبو بكر، وعماد الزهيري، السيدة عميد عبد الرحيم من الوكالة الفلسطينية، والدكتورة شلالفة، والدكتور أحمد شريم .