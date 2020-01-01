فيديو,, ليفربول يكتسح ساوثهامبتون برباعية بالبريمرليغ

وكالات / سما /

استمر ليفربول في الفوز بمباراة تلو الأخرى ليواصل حملته المميزة لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري ، بعدما فاز على ساوثهامبتون برباعية دون مقابل.

و استضاف الريدز فريق القديسين في ملعب أنفيلد رود في لقاء برسم مباريات الأسبوع الخامس و العشرين من البريميرليج.

كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب لم تستطع الوصول لشباك الضيوف طوال دقائق الشوط الأول لكن مع انطلاق الشوط الثاني نجح أليكس اوكسليد تشامبرلين في فض عذرية الشباك بهدف في الدقيقة الثانية.

و بعد ذلك تكفل جوردان هيندرسون بتسجيل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 60 قبل أن يضع النجم المصري محمد صلاح اسمه على لوح النتيجة بهدف عند الدقيقة 72.

و في الوقت المبدد من المباراة سجل ليفربول الهدف الرابع في المباراة و حمل توقيع صلاح مرة أخرى ليوقع المصري على الثنائية الشخصية.

فوز يرفع رصيد ليفربول للنقطة 73 منفرداً في صدارة جدول ترتيب البريميرليج دون أن يعرف طعم الخسارة في الموسم الجاري حتى الآن.

و توقف رصيد ساوثهامبتون بعد الخسارة عند النقطة 31 في المركز الحادي عشر بالجدول.