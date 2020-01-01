  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الرئيس اللبناني الاسبق الجميّل: إعلان "صفقة القرن" يشكل مشروع حرب

السبت 01 فبراير 2020 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس اللبناني الاسبق الجميّل: إعلان "صفقة القرن" يشكل مشروع حرب


بيروت /سما/

اعتبر الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميّل، أن إعلان صفقة القرن يشكل مشروع حرب أكثر مما هو مشروع سلام، ويفترض لتنفيذه استخدام القوة واقتلاع شعب بكامله من أرضه، وهو في كل الأحوال إعلان يناقض رضا الدولة الفلسطينية ونص القرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة القراران 242 و383.

واشار الجميّل في حديث اذاعي، الى أن هناك شكوكا حول صفقة القرن وفرص تنفيذها، لافتا الى حصول ضغوط أميركية على بعض الأطراف.

وأكد الجميّل أن ليس هناك أي دولة عربية مستعدة لتجاوز الإرادة الفلسطينية.

وعن تداعيات "صفقة القرن" على الداخل اللبناني قال: "إن الإعلان ضم لبنان دون علم أو خبر، ولبنان بكل فئاته يرفض التوطين الذي يخرب المعادلة الداخلية ويمس بالنسيج الوطني."

#لبنان #أمين الجميّل #صفقة القرن #مشروع حرب

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت": واشنطن تتخذ خطوة للوراء وعاصفة ضد المتحدث باسم نتنياهو

شاهد : السعودية ترد على هجوم أردوغان عليها بسبب "صفقة القرن"بالصوت والصورة

مصادر : مصر لم تمنع هنية من العودة لغزة وسيبقى في جولته لأشهر طويلة

الاحتلال يقصف عدة أهداف في قطاع غزة..

ارتفاع في سعر تعبئة أسطوانة الغاز.. ومالية غزة توضح نسبة العجر في غاز الطهي

صحيفة: خطة ترامب "حماقات".. نفق تحت الارض مع غزة وعاصمة بالضواحي

الرئيس : لن أقبل هذا الحل إطلاقا ولن أسجل في تاريخي أنني بعت القدس

الأخبار الرئيسية

الشيخ

الشيخ يُهدد: وزير الحرب الإسرائيلي بدأ معركة تجويع الشعب الفلسطيني وسيعرف الرد قريباً!!

صور.. شهيد واصابات بينها خطيرة في انفجار عرضي بمدينة غزة

التنسيق الامني

ما حقيقة وقف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل؟.. مصدر فتحاوي يوضح!

تفاصيل لقاء هنية والرئيس التركي اردوغان في اسطنبول..

33

البيان الختامي لاجتماع الوزراء العرب: نرفض صفقة القرن ولن نتعاطى معها