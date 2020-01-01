الرئيس اللبناني الاسبق الجميّل: إعلان "صفقة القرن" يشكل مشروع حرب

بيروت /سما/

اعتبر الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميّل، أن إعلان صفقة القرن يشكل مشروع حرب أكثر مما هو مشروع سلام، ويفترض لتنفيذه استخدام القوة واقتلاع شعب بكامله من أرضه، وهو في كل الأحوال إعلان يناقض رضا الدولة الفلسطينية ونص القرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة القراران 242 و383.

واشار الجميّل في حديث اذاعي، الى أن هناك شكوكا حول صفقة القرن وفرص تنفيذها، لافتا الى حصول ضغوط أميركية على بعض الأطراف.

وأكد الجميّل أن ليس هناك أي دولة عربية مستعدة لتجاوز الإرادة الفلسطينية.

وعن تداعيات "صفقة القرن" على الداخل اللبناني قال: "إن الإعلان ضم لبنان دون علم أو خبر، ولبنان بكل فئاته يرفض التوطين الذي يخرب المعادلة الداخلية ويمس بالنسيج الوطني."