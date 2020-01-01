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الرئيس عباس يلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.. اليك تفاصيله

السبت 01 فبراير 2020 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.. اليك تفاصيله


القاهرة /سما/

 استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر إقامته بالقاهرة، مساء اليوم السبت، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، ووكيل جهاز المخابرات اللواء أيمن بديع.

ووضع الرئيس، الوزير كامل واللواء بديع، في آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، في ظل التحديات التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بـ"صفقة القرن" الأمريكية الاسرائيلية وخطورتها، وضرورة مواجهتها على المستوى العربي والإقليمي الـدولي.

وثمن الرئيس الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومواقف مصر الداعمة لحقوق شعبنا المشروعة ودورها الريادي في خدمة القضية الفلسطينية، وأهمية الاستمرار في التنسيق والتواصل الدائم بين البلدين.

حضر الاجتماع: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، والمستشار الدبلوماسي لسيادته مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

#الرئيس عباس #عباس كامل #المخابرات المصرية #صفقة القرن

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