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فيديو,, بنزيما يحسم الديربي بفوز ثمين على أتلتيكو مدريد

السبت 01 فبراير 2020 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو,, بنزيما يحسم الديربي بفوز ثمين على أتلتيكو مدريد


وكالات / سما /

حسم نادي  ريال مدريد ديربي العاصمة لصالحه بالفوز على الجار اللدود أتلتيكو مدريد، وأنهى عقدة عدم الفوز بديربي الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو، بعدما فشل في تحقيق ذلك أخر 6 مباريات.

وخرج ريال مدريد بفوز ثمين على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن فعاليات الجولة 22 من مسابقة  الدوري الإسباني الممتاز.

ليعزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الليجا منفرداً برصيد 49 نقطة، بفارق 6 نقاط عن برشلونة الوصيف، بينما يحتل أتلتيكو مدريد  المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

 

شهد الشوط الأول سيطرة من أتلتيكو مدريد على الكرة وكان أخطر على مرمى تيبوا كورتوا، وأهدر لاعبو الروخيبلانكوس العديد من الفرص السهلة.

لكن الوضع تغير تماماً في الشوط الثاني، بعد تدخل زيدان بين الشوطين وأجرى تبديلين دفعة واحدة بنزول فينيسيوس وفاسكيز بدلاً من إيسكو وكروس.

وسجل كريم بنزيما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56 من الشوط الأول، بعد جملة تكتيكية رائعة بتمريرة من فينيسيوس إلى ميندي الذي أرسل عرضية أرضية أسكنها بنزيما في شباك أوبلاك.

#ريال مدريد #أتلتيكو مدريد #ديربي مدريد

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