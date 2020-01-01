النخالة لقائد فيلق القدس: شعبنا وقواه المقاومة سيسقطون صفقة القرن

غزة / سما/

هاتف مساء اليوم السبت، قائد قوة القدس في الجمهورية الإسلامية الحاج إسماعيل قاآني الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

وأكد قاآني وقوف الجمهورية الإسلامية بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة كل المؤامرات التي تستهدف حقوقه التاريخية وعلى مواجهة صفقة القرن التي أنهت حق الشعب الفلسطيني في فلسطين وللأبد، حسب أميركا والعدو الصهيوني.

كما، أكد أن لا تغيير على سياسة الجمهورية الإسلامية تجاه دعم قوى المقاومة في فلسطين وخاصة بعد اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني، والذي كان استهدافه تمهيدا لإعلان صفقة القرن، كما تحدث الرئيس الأميركي بذلك اعتقادا منه بأن اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني يمكن أن يغير سياسة وموقف الجمهورية الإسلامية من المقاومة ودعمها.

وأوضح أن موقف الجمهورية سيكون أكثر قوة وأكثر تصميما على دعم قوى المقاومة في فلسطين وغيرها بعد اغتيال الحاج قاسم، حتى إسقاط الهيمنة الأميركية الصهيونية في المنطقة، وعلى وجه الخصوص في فلسطين.

من جانبه شكر الأمين العام زياد النخالة، الأخ الحاج إسماعيل على موقف الجمهورية الإسلامية المؤيد للشعب الفلسطيني وقواه المقاومة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة سيسقطون صفقة القرن وكل المؤامرات التي تستهدف حقه التاريخي في فلسطين إن شاء الله.