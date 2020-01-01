اتحاد الصحفيين العرب يدعو للتحرك فورا لاسقاط " صفقة القرن"

غزة / سما /

دعت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب جماهير أمتنا العربية و الاسلامية و كل أحرار العالم لبدء تحرك جماهيري متواصل في كافة الدول لاسقاط " صفقة القرن" التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

و أكدت الأمانة العامة في بيان لها اليوم السبت على أن كل فلسطين التاريخية هي أرض الشعب الفلسطيني بعاصمتها القدس، و بمقدساتها الاسلامية و المسيحية.

و دعت لتشكيل فرق عمل برئاسة رئيس الاتحاد للمباشرة فورا بتوجيه كتب الى برلمانات العالم و كل النقابات و المؤسسات المهنية و العمالية و الاجتماعية، و مؤسسات حقوق الانسان لشرح مخاطر هذه المؤامرة على فلسطين و شعبها، داعية للتحرك بكل الوسائل المتاحة لاسقاطها.

و طالبت الامانة لدعم "لجنة فلسطين و مقاومة التطبيع" في الاتحاد و تنشيط عملها لوضع برنامج تحرك متواصل و فعال على كافة الصعد في مواجهة "الصفقة المؤامرة".

و حذرت بأنها ستتخذ اجراءات صارمة في حق اي شخص او مؤسسة اعلامية تمارس التطبيع، و ستضع قائمة سوداء تحت اسم "قائمة العار" بأسماء أي صحفي أو مؤسسة تقوم بالتطبيع.

و دعت المؤسسات الاعلامية لتوسيع مجال التغطية الصحفية لدعم الشعب الفلسطيني و مقاومته و رفض "صفقة العار".

و دعت الامانة العامة في بيانها النقابات المهنية العربية و مؤسسات حقوق الانسان للتحرك عبر وقفات و تظاهرات شعبية و تنظيم الندوات و المؤتمرات لشرح مخاطر المؤامرة و الدعوة لمواجهتها و اسقاطها، و تشكيل اطر تنظيمية تحت اسم " اسقاط صفقة القرن" تكون مهمتها و ضع الخطط و البرامج العملية للتحركات.

و قررت الامانة العامة ان يقوم رئيس الاتحاد بمبادرة عاجلة بدعوة الرؤساء و الأمناء العامين للاتحادات المهنية العربية لاجتماع عاجل لتدارس الخطوات الواجب اتخاذها انطلاقا من مسؤولياتهم القومية لمواجهة هذه المؤامرة بشكل جماعي.

و قررت تكليف النقابة الفلسطينية بوضع مشروع كتاب تحت اسم " الكتاب الأسود للصفقة السوداء" تشرح فيه تفاصيل الصفقة و مخاطرها على فلسطين و الامة العربية، على أن يصدر باسم اتحاد الصحفيين العرب باللغتين العربية و الانجليزية و يوزع في جميع الدول.

و رحبت الامانة العامة بالقرار الجماعي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة يرفض صفقة القرن رفضا مطلقا.