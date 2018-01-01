جامعة "النجاح" تحافظ على صدارتها فلسطينياً بتصنيف "ويبومتركس" لعام 2020

نابلس / سما /

احتفظت جامعة النجاح الوطنية بالمركز الاول بين الجامعات الفلسطينية حسب تصنيف الويبومتريكس العالمي لعام 2020.

وأظهرت نتائج تقييم الدورة الأولى لعام 2020 لحوالي 28000 مؤسسة جامعية ومعهد تعليم عالٍ بالعالم، والتي أصدرها معهد البحوث الإسباني العالمي، أن جامعة النجاح ما زالت تحتفظ بموقع الصدارة بين الجامعات الفلسطينية، واحتلت المركز 20 على مستوى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العربية، وجاءت في المركز 1645 عالميا، أي ضمن أفضل 5% من مؤسسات التعليم العالي العالمية التي شملها هذا التصنيف.

وكشفت نتائج التصنيف المعروف بالويبومتركس، تنافساً عالمياً وعربياً شديداً، حيث أصبح عدد الجامعات والمعاهد العليا المشاركة في التصنيف حوالي 28000 مؤسسة من شتى دول العالم، علماً بأن عدد المؤسسات التي كانت ضمن التصنيف في عام 2010 لم يتجاوز 17 ألف جامعة ومؤسسة تعليمية.

كما أن هذه الإنجاز لجامعة النجاح جاء بعد قيام معهد البحوث الإسباني بفرض أوزان جديدة للمعايير التي يقوم عليها التصنيف وتخصيص حوالي 45% من العلامة النهائية للإنتاج البحثي المميز وعدد الاقتباسات للباحثين العاملين في الجامعة، والتي تؤشر على جودة الإنتاج البحثي في شتى تخصصات البحث العلمي.

ويستخدم المركز الإسباني المسؤول عن نتائج الويبومتركس أربعة معايير لتصنيف الجامعات، وهذه المعايير تشمل: معيار الحضور Presence ويشكل هذا المعيار 5% من العلامة النهائية، ويتم حسابه من خلال عدد الصفحات الإلكترونية ضمن نطاق صفحة الجامعة، ومعيار التأثير أو الرؤية Impact/Visibility ويشكل هذا المعيار 50% من العلامة النهائية، ويعتمد على عدد الروابط الخارجية التي تؤشر لصفحة الجامعة.

بالإضافة إلى معيار الانفتاح والشفافية Openness/Transparency ويشكل 10% من العلامة النهائية، ويقيس عدد الاقتباسات التي حصل عليها أعلى 100 باحث في الجامعة بعد استثناء الباحثين من خارج نطاق معادلة المنحنى الطبيعي، ومعيار التميّز والبحث العلمي والإبداع Excellence/Scholar ويشكل 35% من العلامة النهائية، ويقاس هذا المعيار من خلال عدد الأبحاث المميزة والمنشورة في سكوبس خلال فترة معينة وفي شتى التخصصات.

وعند مقارنة نتائج جامعة النجاح في هذا الاصدار بنتائج الاصدارات السابقة، يتبين أن الجامعة تقدمت بخطى ثابتة في ترتيبها العالمي، حيث كان ترتيبها في الاصدار الاول من عام 2018 هو المركز 1944 عالميا، وقفزت الجامعة الى المركز 1645 في الاصدار الجديد من عام 2020.

وفي معيار الحضور، تحسن مركز الجامعة من الموقع 400 في عام 2018 الى الموقع 40 في عام 2020.

وفي معامل الانفتاح، تحسن موقع الجامعة من المركز 1882 في عام 2018 الى المركز 1445 في عام 2020.

وفي معامل الاقتباس، تحسن موقع الجامعة من المركز 2154 في الاصدار الثاني عام 2018 الى المركز 1901 في الاصدار الحالي من عام 2020.

وتميّزت جامعة النجاح بشكل واضح على المستوى المحلي والعربي في معيار الانفتاح ومعيار التمييز البحثي، واللذين يشكلان 45% من العلامة الكلية للتصنيف، وكان ترتيب الجامعة في هذين المعيارين متقدما على بقية الجامعات المحلية والعربية، مما يدل على أن جامعة النجاح سباقة محليّاً وعربياً في نشر المعرفة الجديدة واستقطاب عدد كبير من الاقتباسات في شتى العلوم الطبيعية والطبية والتطبيقية والهندسية والزراعية والثقافية والإنسانية والأدبية والتعليمية.

ويُعتبر وصول جامعة النجاح لهذا الموقع تطوراً إيجابياً ملحوظاً على المستويين المحلي والعربي، ويدلل على الجهود المتواصلة التي بذلتها إدارة جامعة النجاح في تنشيط عدد ونوعية الإنتاج البحثي الصادر من الباحثين في الجامعة.

كما أن الإنجاز الذي حققته جامعة النجاح في معاملي التأثير والانفتاح قد جاء تأكيداً لمكانتها على مستوى فلسطين، حيث أن 37% من الإنتاج البحثي الصادر من فلسطين يتم إنتاجه عبر بوابة جامعة النجاح.

بدوره، عبر رئيس الجامعة الدكتور ماهر النتشة، عن سعادته بهذا الانجاز الجديد، ووجه شكره لجميع الباحثين والعاملين في الجامعة على جهودهم من أجل الرقي بجامعة فلسطين الأولى، مما جعلها تحقق تقدماً ملموساً.

واعتبر أن هذه النتائج تعزز رؤية وإستراتيجية الجامعة المستقبلية في التحول التدريجي من جامعة تقليدية الى جامعة بحثية رقمية عالمية.

وأكد أن الجامعة قد أخذت على عاتقها التقدم المتواصل والنجاح والتطور يوماً بعد يوم، وتمنى أن تستمر الجامعة على هذا النهج لتحتل مواقع أكثر تقدماً في المستقبل.