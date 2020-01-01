فصائل "المنظمة" في اليمن تؤيد الرئيس في مواقفه الرافضة لـ"صفقة القرن"

صنعاء /سما/

اكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في اليمن، على تأييدها الثابت لمواقف الرئيس محمود عباس الرافض لصفقة القرن.

وأعلنت الفصائل في بيان صادر عنها اليوم السبت، "رفضها المطلق لصفقة العار الصهيو أمريكية بكل أشكالها."

وأكدت على إنهاء الإنقسام وتوحيد المواقف تجاه المؤامرة الأمريكية، وعلى حقنا في إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى حقنا في مقاومة الاحتلال.

وجاء في البيان: ".. وفي هذه اللحظات المصيرية ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني إلى رص الصفوف رفضاً لهذه العربدة الأمريكية والوقوف خلف القيادة الفلسطينية في رفضها لما يُسمى (صفقة القرن)، كما ندعو الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى رفضها وعدم التعامل معها، كما نستنكر ونُدين كل من شارك فيها".

ووقع على البيان: حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وجبهة التحرير العربية، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وجبهة التحرير الفلسطينية.