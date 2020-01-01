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قطر تدعو لبلورة مواقف عربية تجاه القضية الفلسطينية

السبت 01 فبراير 2020 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تدعو لبلورة مواقف عربية تجاه القضية الفلسطينية


القاهرة /سما/

 قال وزير الخارجية القطرية سلطان المريخي، إن القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، وما تمر به يحتم علينا العمل الجماعي من أجل بلورة مواقف عربية، قادرة على القيام بالتزاماتها تجاه القضايا العربية المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ولفت خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، إلى أن الرغبة في تحقيق السلام تمثل شعورا وتطلعا لدى جميع شعوب العالم، وغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي، يشكل خطرا بالغا على السلم والأمن الدوليين.

وأضاف المريخي: إن نجاح أي مبادرة لحل الصراع المستمر يبقى مناطا بانخراط طرفي الصراع الأساسيين في مفاوضات جدية ومباشرة، ترتكز على قرارات الشرعية الدولية، وجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية. 

#قطر #الجامعة العربية #صفقة القرن #فلسطين #القضية الفلسطينية

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