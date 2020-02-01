أبو مرزوق: حماس ستعمل على إفشال خطة ترامب بشكل كامل

اسطنبول /سما/

جدّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، يوم السبت، رفض حركته لخطة تصفية القضية الفلسطينية التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، مشدّدًا على أنّ حماس ستعمل على إفشال هذه الخطة بشكل كامل.

وأوضح أبو مرزوق، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، أنّ خيار رفض الصفقة لن يضيف خسارة جديدة للفلسطينيين، بل سيكسبهم مزيدًا من التمسك بحقوقهم وقضيتهم العادلة.

لمن يدعون ان قولنا لا كفلسطينيين يخسرنا، هذا قول ساذج لان نعم إعتراف بالهزيمة وتسليم بحقوقنا لاعدائنا، والف لا لاينهي القضية العادلة، وبنعم واحدة تُطوي صفحة وتبدأ صفحةٌ أخرى.

كلما كسبوا وقلنا لا ازدادوا خوفاً من المستقبل وازددنا يقينا بوعدالله لنا ولا نحتاج إلا جولةً تزيل باطلهم. — د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) February 1, 2020

وقال "لمن يدعون أن قولنا لا كفلسطينيين يخسرنا، هذا قول ساذج لأن نعم اعتراف بالهزيمة وتسليم بحقوقنا لأعدائنا، وألف لا لا ينهي القضية العادلة، وبنعم واحدة تُطوي صفحة وتبدأ صفحةٌ أخرى".

وشدّد عضو المكتب السياسي لحماس على أنّ الإسرائيليين "كلما كسبوا وقلنا لا ازدادوا خوفًا من المستقبل، وازددنا يقينا بوعد الله لنا، ولا نحتاج إلا جولةً تزيل باطلهم".