تظاهرة حاشدة في باقة الغربية رفضًا لصفقة القرن

حيفا /سما/

شارك الآلاف من اراضي الداخل الفلسطيني، ظهر اليوم السبت، في تظاهرة حاشدة في باقة الغربية قرب حيفا، رفضًا للخطة الأميركية المسماة "صفقة القرن".

وشارك المتظاهرون تلبيةً للدعوة التي وجهتها لجنة المتابعة العربية العليا واللجنة الشعبية في المدينة، احتجاجًا على صفقة القرن التي تشمل ضم وادي عارة والمثلث الجنوبي إلى الضفة الغربية لتكون تحت سيادة فلسطينية. وفق قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

ومن بين المشاركين في المظاهرة رئيس لجنة المتابعة محمد بركة وأعضاء الكنيست العرب ورؤساء سلطات محلية ولفيف من الشخصيات الاعتبارية الأخرى.

وردد المشاركون هتافات صاخبة ورفعوا شعارات منددة بهذه الصفقة، داعيين إلى مواصلة النضال للتصدي لها بأي ثمن واستغلال كافة الخطوات لشطبها.

وكانت لجنة المتابعة قد أصدرت بيانا سياسيا قالت فيه "إن اجماع الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده الرافض لهذه الصفقة هو مدعاة للاعتزاز وهو بمثابة رسالة واضحة لأميركا وإسرائيل بأن الصفقة لن تمر".

وأضاف البيان "إن حقوق الشعب الفلسطيني ومصيره ليسوا مرتهنين لنتائج مفاوضات تجري بين إسرائيل وبين أميركا وليسوا خلاصة التفاوض بين نتنياهو وغانتس وتوافقهما أو عدمه".