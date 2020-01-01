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وعود بإدخال كميات جديدة غداً

ارتفاع في سعر تعبئة أسطوانة الغاز.. ومالية غزة توضح نسبة العجر في غاز الطهي

السبت 01 فبراير 2020 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع في سعر تعبئة أسطوانة الغاز.. ومالية غزة توضح نسبة العجر في غاز الطهي


غزة / سما /

قال مدير العلاقات العامة الإعلام في وزارة المالية بغزة بيان بكر، إن هناك وعود بإدخال كميات من الغاز لقطاع غزة من جانب الاحتلال الإسرائيلي والجانب المصري.

ولم يحدد بكر في تصريح صحفي الحكومية اليوم السبت، الكميات المتوقع دخولها للقطاع، بسبب حدوث إشكاليات غير متوقعة في بعض الأحيان تؤخر دخول الغاز، مشيراً إلى أن قطاع غزة يحتاج يومياً وفي ظل هذه الأجواء الباردة لنحو 250 طن من الغاز.

وقال إن قطاع غزة يعاني اليوم من عجز بنسبة 40% في الغاز، مؤكداً السعي لإيجاد حلول للأزمة ومنها إعطاء تفويض لأصحاب محطات التعبئة باستيراد الغاز. 

وأكد أن المالية وأصحاب محطات الغاز، يطلبون من الموردين في هيئة البترول برام الله والجانب المصري إدخال كميات كبيرة لغزة، للخروج من أزمة الغاز الحالية المستمرة منذ أيام، ولكن في كل مرة يتم إدخال كميات اقل من المطلوب، والأعذار تكون بسبب مشاكل فنيه في التوريد والضغط على سلعة الغاز.

وأشار بكر إلى إدخال 13 شاحنة محملة بالغاز من مصر و16 أخرى من جانب الاحتلال للقطاع يوم الخميس الماضي، لافتاً إلى أن هذه الشحنة كان من المفترض أن تدخل يوم الثلاثاء أي قبل يومين من إدخالها، مما يضاعف الأزمة ويطيلها.

ولفت إلى حدوث ارتفاع طفيف في سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كيلو بحيث أصبحت 57 شيقل بدلاً من 55 شيقل، مؤكداً أن السبب في رفع الأسعار هو مصدر الغاز والجهة الموردة له.

"الرأي"

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