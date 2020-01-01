الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاحد

غزة / سما/

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم السبت، كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع، ليوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الداخلية أن السفر سيكون متاحاً للمتبقي من الحافلة الأولى (جوازات مصرية) + الحافلتان: الثانية والثالثة من كشف (2020/3).

وأكدت على ضرورة التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، فيما يتم إرفاق الأطفال فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأضافت "يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط"، مؤكدة على ضرورة إلتزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وكذلك إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.