السعودية تؤكد وقوفها الى جانب شعبنا ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته

القاهرة /سما/

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، إن القضية الفلسطينية كانت وما زالت القضية المركزية للعرب والمسلمين، وهي الأولى للمملكة منذ تأسيسها وتأتي على رأس أولويات سياستها الخارجية.

وأضاف آل سعود في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، بمشاركة الرئيس محمود عباس، ان المملكة لم تتوانَ في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الطرق والوسائل لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة ورائدة لنصرة الشعب الفلسطيني والوقوف الى جانبه في جميع المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة، وكان من بين تلك الجهود تقديمها لمبادرة السلام العربية 2002.

وأوضح أن المملكة وانطلاقا من موقفها الداعم للسلطة الوطنية والرئيس محمود عباس، تؤكد وقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته، وتؤكد أنها لا تزال ملتزمة بالدعم الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة.