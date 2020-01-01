اردوغان يلتقي هنية في اسطنبول عقب خطة ترامب

انقرة /سما/

ذكر الموقع الالكتروني للرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سيلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية في اسطنبول اليوم السبت.

وسيلتقي الاثنان في السادسة مساء في "فاهديتين بافيليون".

كانت خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للشرق الأوسط قد أدت هذا الأسبوع إلى احتجاجات تضامنية في غزة وتجدد إطلاق النار بين حماس والجيش الإسرائيلي.

وكان الرئيس التركي قد اتهم دولا عربية بالخيانة لدعمها خطة ترامب .

وقال أردوغان أمس الجمعة أمام البرلمان التركي في أنقرة إن هذه الدول ترتكب "خيانة ضد القدس وضد شعوبها والإنسانية بأكملها"، مشيرا بالاسم إلى السعودية وعمان والبحرين والإمارات.

وذكر أردوغان أن بلاده ترفض، على نحو قاطع الخطة، التي طرحها ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء الماضي، مضيفا أن هذه الخطة ستدمر فلسطين وستؤدي الى "الاستيلاء على القدس".