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السجن لشاب دخن الماريوانا أمام قاض في محكمة أميركية!

السبت 01 فبراير 2020 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
السجن لشاب دخن الماريوانا أمام قاض في محكمة أميركية!


وكالات / سما /

ألقي القبض في ولاية تينيسي الأميركية على شاب أشعل لفافة من الماريوانا (القنب) أمام قاضٍ في إحدى قاعات المحكمة.

وبحسب شريف مقاطعة ويلسون، روبرت براين، فقد تم استدعاء آلان بوستون (20 عاما)، مطلع الأسبوع الحالي للمثول أمام القاضي هيوود باري بتهمة مرتبطة بحيازة مواد مخدرة بسيطة.

وعلى حد تعبير الشريف، فإن اللفافة التي دخنها بوستون نشرت رائحة قوية في المكان.

وفي محاولة منه للتعبير عن وجهة نظره، المؤيدة للسماح بتدخين الماريوانا وجعل الأمر قانونيا، مد الشاب يده إلى جيبه وأخرج منها لفافة من الماريوانا، أشعلها ودخنها.

وبينما استدار بوستون ليعلق على الأمر أمام الحضور في قاعة المحكمة، سارع عناصر الشرطة إلى احتجازه.

وبحسب الشريف سكوت مور، من ذات المقاطعة، فإن بعض الحاضرين لم يتمالكوا أنفسهم من الضحك عند إشعال الشاب لفافته.

وبحسب الشرطة، فقد تم توجيه تهمة السلوك غير المنضبط بالإضافة إلى حيازة كمية بسيطة من المخدرات لبوستون. وحدد القاضي كفالة خروجه بمبلغ ثلاثة آلاف دولار.

#الماريوانا #تدخين #قاضي #محكمة

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